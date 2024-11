Metropolitanmagazine.it - Fritz in finale, Zverev ko, ora l’attesa per Sinner-Ruud all’Atp Finals

Sorpresa alle Atpdi Torino, dove il favorito Alexander, n.2 del mondo e arrivato in semisenza perdere un set, viene sconfitto da Taylorin tre combattutissimi set conclusisi al tie break. È l’americano, già sconfitto da Janniknel ‘round robin’, il primo finalista dell’edizione 2024 delle Atp. L’americano vince 6-3 3-6 7-6(3) al termine di una partita molto combattuta in cui il tedesco è stato messo spesso difficoltà dai tiri potenti dell’avversario. Nel terzo e decisivo set entrambi hanno annullato palle break – 3 consecutivee 5, di cui 2 consecutive,– fino ad arrivare al tie break quando il tedesco ha perso subito il punto del sevizio e poi ha ceduto per 7-3 uscendo di scena a sorpresa.Grande rammarico, dunque, perche fallisce così il prestigioso traguardo della 70esima vittoria della stagione che lo ha visto salire fino alla seconda posizione nel ranking Atp.