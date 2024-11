Bergamonews.it - Fiera Bergamo, su il sipario sulla 19^ edizione del Salone del Mobile

Leggi su Bergamonews.it

. Si è alzato oggi inildiciannovesimadeldel, appuntamento con l’inconfondibile design made in Italy targato Promoberg. Confermati i ‘due tempi’ – dal 16 al 18 e dal 22 al 24 novembre 2024 – per consentire alle imprese di organizzare al meglio le loro attività, e dare la possibilità ai tanti appassionati del settore di poter scegliere quando visitare con tutta calma uno degli appuntamenti di riferimento in Italia destinati al grande pubblico.Sono già molti i visitatori che hanno toccato con mano le proposte allestite su oltre 10.000 metri quadrati di superficie da ottanta imprese, in rappresentanza di sette regioni e di 110 brand tra i più significativi del settore. Ildelabbina anche quest’anno alla ricca area espositiva una significativa agenda di eventi collaterali, tra cui il programma nell’Area Talk, realizzato anche quest’anno con la preziosa collaborazione della Fondazione Architettie con Confartigianato