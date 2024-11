Ilrestodelcarlino.it - Fac simile della scheda elettorale in Emilia Romagna: le simulazioni di voto provincia per provincia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 16 novembre 2024 – Ilè sempre più vicino. Domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15, torneranno alle urne 3,6 milioni di elettori inper eleggere il presidente di regione e i 50 consiglieri dell’assemblea legislativa. I candidati alla presidenza I candidati al consiglio regionale Cosa serve per votare Come si vota Come votare a Bologna Come votare a Modena Come votare a Ferrara Come votare a ReggioCome votare a Forlì Cesena Come votare a Parma Come votare a Ravenna Come votare a Rimini Come votare a Piacenza I candidati alla presidenza Sono quattro i candidati alla presidenza per la regione, ruolo precedentemente svolto da Stefano Bonaccini. Partiamo da Michele de Pascale del centro sinistra, ha 39 anni ed è l’attuale sindaco di Ravenna.