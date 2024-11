Dailyshowmagazine.com - Elena Bresciani presenta “Canto del Benessere e Vibralchimia Interiore”: tra musica e guarigione

Leggi su Dailyshowmagazine.com

, cantante lirica, vocal coach e autrice, lancia il suo libro “del”, un’opera che unisce, spiritualità eattraverso l’uso della voce e di strumenti sonori ancestrali. Con la collaborazione del chitarrista e compositore Renato Caruso e la prefazione di Luca Francioso, questo libro rapun ponte tra tradizioni antiche e conoscenze moderne.Il potere curativo della voce e delle vibrazioniNel suo libro,esplora il potenziale curativo dellaattraverso strumenti tradizionali come campane tibetane, campane di cristallo e lo shruti box. Questi strumenti, utilizzati in pratiche medio-orientali e indiane, producono frequenze che favoriscono ilfisico e mentale. “del” invita i lettori a scoprire la healing voice, unancestrale cheha sviluppato per superare traumi personali e aiutare gli altri a ritrovare l’equilibrio