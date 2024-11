Liberoquotidiano.it - "Ecco perché Fonseca sarà il terzo incomodo tra Sinner e Alacaraz": la rivelazione di Camporese

È una questione di palle. Da tennis. Da qualche giorno monta alle Nitto Finals una polemica su quelle utilizzate. Sono diverse, nuove e alcuni giocatori le stanno usando come alibi contro. Medvedev lo dice apertamente («Cambiano in volo, sgonfiandosi e favoriscono Jannik»), Zverev brontola («viaggiano diversamente») e Fritz si sente danneggiato («Non riesco a colpire come solito»). Omar, uno ha giocato e vinto in anni gloriosi, dice la sua. Possibile che una pallina cambi così le carte in tavola? «In linea di massima no, di certo non favorisconoche vince con qualsiasi pallina».Solo alibi per giustificare i ko? «Qualche grammo in meno nelle palline o una racchetta leggera possono incidere all'inizio. Ma ci si adatta facilmente, non sono cambiamenti penalizzanti».