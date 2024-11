Anteprima24.it - Dramma familiare in città, salvati madre e figli durante una notte di paura

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti su richiesta della Polizia di Stato in via Circumvallazione, nel centro, per un delicato intervento legato a una lite. Un uomo minacciava con un coltello la sua compagna, una donna di origini senegalesi, e i loro tre: due bambine e un maschietto.La donna, in cerca di protezione, si era rifugiata in una stanza chiusa a chiave, portando i bambini con sé sul balcone per cercare aiuto. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno utilizzato un’autoscala per mettere in salvo le due bambine. Mentre risalivano per soccorrere lae ilo, l’uomo è riuscito a sfondare la porta della stanza.In quel momento, la Polizia di Stato è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare e neutralizzare l’uomo, prevenendo ulteriori rischi.