Clamoroso Lukaku, lascia in anticipo la Nazionale: cosa è accaduto

Sono ore calde per Romelu. Il calciatore del Napoliinil ritiro dellaBelga. Emergono novità importantissime che riguardano da molto vicino Romelu. Quest’ultimo, in questa sosta per le Nazionali è tornato a far parte dell’elenco dei convocati scelto dal CT Domenico Tedesco. Il calciatore del Napoli è risultato assente nelle ultime due finestre dedicate alla Nations League a causa di una scelta personale. Infatti, l’obiettivo del giocatore era quello di poter continuare a lavorare affinché trovasse la miglior forma fisica.Tutto ciò, è in parte avvenuto. Non a caso, il CT ha deciso di convocare l’attaccante per i due impegni contro Italia e Israele. Il primo contro gli azzurri è già archiviato, con gli azzurri che hanno ottenuto il successo esterno.