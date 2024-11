Superguidatv.it - Chi ha vinto tra Mike Tyson e Jake Paul, vincitore e montepremi – Video Netflix

Leggi su Superguidatv.it

Quello tra, è stato sicuramente l’incontro di boxe dell’anno e, come tale, ha mosso molti milioni di dollari. Un influencer contro un “pensionato” del pugilato. Tra i due c’erano ben 31 anni di differenza. Ma chi hal’incontro tratenutosi stanotte negli USA? A quanto ammonta il?Chi hatra? il, cifre stellari per i duePresso l’AT&T Stadium in Texas, sede dei Dallas Cowboys della NFL, si è disputato il grande ritorno sul ring diall’età di 58 anni. La leggenda del pugilato ha incontrato, un ragazzo che sui social muove le masse di fan. L’attesa era alle stelle, soprattutto dopo il momento del calcolo del peso, un momento molto movimentato a causa del comportamento di