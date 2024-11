Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna, il sottopasso allagato ha salvato il Maggiore: ecco come

, 16 novembre 2024 – È stata una delle immagini più utilizzate per raccontare l’. Una fotografia eloquente, quella del grandedi viale Sabena completamente, vicino all'ospedale, che nella notte tra il 19 e il 20 ottobre è stato invaso da 110mila metri cubi di acqua. Qualcosa"15 campi di calcio con un metro d'acqua o l'intero Dall'Ara con 15 metri d'acqua a tutta altezza", ha spiegato nei giorni scorsi Simone Stella, dirigente dell'unità Gestione immobili e impianti del Comune. Cos’è successo Il sistema in tilt La funzione del tunnel Cos’è successo Una massa d'acqua che in appena sei-sette ore "ha completamente coperto le canne" del tunnel, segnala il dirigente, dopo che alle 23.39 il sistema anti-allagamento aveva dato "un primo livello di allarme e si erano accesi i semafori rossi sulle due entrate".