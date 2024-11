Gaeta.it - Aiuto umanitario per la Palestina: parte un volo dall’Italia con 17 tonnellate di beni di prima necessità

Facebook WhatsAppTwitter Una mattina di solidarietà è iniziata oggi con il decollo dall’aeroporto militare di Pisa di uncarico di aiuti destinati alla. Un’associazione di Misericordie d’Italia ha organizzato questa missione come risposta immediata all’emergenza umanitaria che colpisce la regione, in collaborazione con l’Ambasciata dell’Ordine di Malta a Cipro e a seguito della richiesta dell’Unità di crisi del ministero degli Esteri cipriota. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per portare un supporto concreto a chi è in difficoltà.Decollo e destinazione degli aiutiNella mattinata, un aereo C-130J dell’Aeronautica militare è decollato da Pisa e si dirige verso Larnaca, a Cipro. Da qui, la merce sarà trasportata verso la Striscia di Gaza attraverso un Corridoio Marittimo attivato dal governo cipriota.