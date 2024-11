Oasport.it - Volley, Piacenza ospita Trento senza l’ex più atteso! Civitanova: test da big nella ottava giornata di Superlega

Altro giro, altra serie di partite che promettono emozioni e spettacolo nell’di unache finora non ha tradito le aspettative. I fari sono tutti puntati sudove si gioca la sfida più importante del turno che mette di fronte la seconda e la terza forza del campionato.La Gas Sales Bluenergyche ha perso domenica scorsa la leadership della classifica affondando sul campo didomenica alle 15.30 i campioni d’Europa diche arrivano da due 3-1 pesanti: domenica scorsa contro Verona e mercoledì a Galati contro l’Arcadagara di andata della Cev Cup. La squadra di Soli è al gran completo ed è risalita in seconda posizione in classifica scavalcando proprioche anche domenica dovrà fare a meno delpiù, Uros Kovacevic che deve fare i conti con qualche problema fisico e che spera di recuperare Simon, fuori causa anche lui per infortunio domenica scorsa.