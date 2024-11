Trasporti SchleinPd | Italia ferma Meloni-Salvini si scusino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 nov. (askanews) – “Mentrestraparla di qualsiasi argomento, perfino sui satelliti di Musk e sulla giornata della gentilezza, c’è un Paese che ogni giorno è ostaggio della sua incompetenza. Anche oggi l’è stata paralizzata dagli ennesimi guasti ferroviari”. Lo afla segretaria Pd Elly Schlein. “Da questa mattina tante, troppe persone sono ancora bloccate da ritardi incalcolabili nelle stazioni, ritardi che hanno impedito di viaggiare e lavorare. Ma non una sua parola di scuse, non una sua parola di impegno per cercare di risolvere questi disagi che ormai sono la normalità”. “Solo in ottobre – conclude la Schlein – quasi l’80% dei treni ad alta velocità ha viaggiato in ritardo. Numeri imbarazzanti, di cui dovrebbe solo vergognarsi. Il governofa quotidianamente viaggiare, quando lavoratori, studenti o pendolari riescono a farlo, il Paese in ritardo.