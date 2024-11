Anteprima24.it - Trasporti, Cusas e Movimento Avanguardia: presentate le istanze degli studenti all’amministrazione comunale

Tempo di lettura: 2 minuti“Ieri si è svolto, presso l’Assessorato ai, un confronto bilaterale in cui sono stati coinvolti l’ass. Ambrosone,, su proposta di Filt-Cgil Avellino-Benevento, al fine di presentare tutte le. Terminal BusL’assessore ha confermato lo spostamento definitivo dell’ex terminal bus. È in corso l’affidamento dell’appalto per la costruzione di un’autostazione presso la stazione RFI. Fermata Via MustilliL’assessore ha riportato come, nel corso di queste prime settimane, le aziende di trasporto abbiano ri-tarato il servizio sulla base della propria utenza. Allo stato attuale, tutti i vettori del TPL che stazionavano presso il vecchio terminal, effettuano fermata a Via Mustilli.