Ilfattoquotidiano.it - Studenti in piazza, Meloni: “Inaccettabili scene di violenza, spero tutti condannino”. Salvini: “Ennesima brutta manifestazione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Anche oggi abbiamo assistito adie caos in alcune piazze, ad opera dei soliti facinorosi“. Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia, che affida a un post sui social il commento sulla mobilitazione deglinelle principali città italiane. A Roma, Torino, Milano, Genova, Padova, Napoli, Palermo, Cagliari e in tante altre città universitari e liceali hanno dato vita a “Noday atto II“, laorganizzata dall’Unione deglie Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. E non sono mancati i momenti di tensione. Come a Torino dove si sono registrati tafferugli con le forze dell’ordine dopo che è stato bruciato un fantoccio che raffigurava il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. E 15 poliziotti sono rimasti feriti per lo scoppio di un ordigno urticante inCastello.