Thesocialpost.it - Smascherato falso cieco: sequestro di beni da 98mila euro

Leggi su Thesocialpost.it

La Guardia di Finanza di Giulianova (TE) ha eseguito un decreto dipreventivo dinei confronti di un sessantenne, originario di Foggia ma domiciliato a Martinsicuro. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, riguarda l’indebita percezione della pensione di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento da parte dell’uomo, riconosciuto comeassoluto. Le indagini hanno avuto inizio in seguito ad una segnalazione anonima, effettuata tramite il numero di pubblica utilità “117” della Guardia di Finanza, che ha sollevato dubbi sulla legittimità dello status di invalidità dell’indagato.Le indaginiLe attività investigative, condotte con l’ausilio di immagini e video, hanno messo in luce comportamenti incompatibili con la cecità assoluta.