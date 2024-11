Si travestono da orsi e danneggiano la loro auto, poi mandano il video all’assicurazione per il risarcimento

Leggi su Dayitalianews.com

Travestiti da orso, danneggiavano le propriee chiedevanodi coprire i danni, portando come prova idi sorveglianza che mostravano l’attacco del presunto plantigrado. E’ successo in California.I quattro sospetti, di età compresa tra i 26 e i 39 anni, hanno dichiarato ad una compagnia assicurativa che un orso aveva danneggiato la Rolls-Royce Ghost del 2010 di uno di, corredando alla dichiarazione le riprese dell’esterno della casa che mostravano l’animale attaccare la vettura.Le indagini della compagnia hanno però innescato dei dubbi e gli assicuratori hanno inviato le immagini a un biologo del Dipartimento della fauna selvatica. L’esperto ha certificato che “che si trattava chiaramente di un essere umano in costume da orso”, secondo il comunicato rilasciato dal Dipartimento di assicurazione della California.