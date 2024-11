Metropolitanmagazine.it - Pace fatta tra Andrea Giambruno, l’ex di Meloni, e la sua nuova fidanzata: ma chi è Federica Bianco?

La scorsa settimana l’indiscrezione di Dagospia, che rivelava un’accesa lite in un bar di Roma tracompagno di Giorgiae la sua, lo descriveva come un uomo respinto, amore finito. Tra, aveva rivelato la Dagonews, si sarebbe intromessoun po’ ingombrante diCrippa, vicesegretario della Lega. I due in passato avrebbero avuto una relazione elo avrebbe preferito al giornalista. Il settimanale Gente, però, è riuscito a ribaltare il racconto del giornale di Roberto D’Agostino. I paparazzi hanno fotografatomentre erano insieme lo scorso fine settimana, insomma.I due sono stati fotografati insieme il sabato sera quando lui ha riaccompagnato a casa, a Tivoli,e non è dato sapere cosa abbiano fatto prima.