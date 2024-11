Gaeta.it - Orfano di madre, un padre ottiene la detenzione domiciliare per accudire il figlioletto di 4 anni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un giovane di 29, condannato a quasi cinquedi carcere per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trasferito agli arresti domiciliari per prendersi cura del suo bambino di soli quattro. Questa decisione è stata presa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, a seguito di una richiesta presentata dagli avvocati Giuseppe e Ramona Dacquì. La situazione familiare di emergenza ha portato a considerare prioritario il benessere del piccolo, recentemente rimastodella, tragicamente scomparsa.La morte della: un evento traumaticoLa 23ennedel bambino ha perso la vita il 22 ottobre scorso in un incidente imprevedibile. Nel momento della tragedia, la donna stava rientrando a casa dopo aver visitato il suo compagno, in udienza presso il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.