Digital-news.it - MotoGP 2024, diretta Gran Premio Solidarietà Barcellona Sky Sport, NOW e TV8

fino al 17 novembre per il GP della, che assegnerà il titolo mondiale: Jorge Martin ha 24 punti di vantaggio su Bagnaia e potrebbe chiudere i conti già dopo la Sprint di sabato delle ore 15 qualora dovesse vincere. Pecco proverà a restare in partita fino alla gara di domenica delle 14, provando a compiere una rimonta che avrebbe i contorni dell'impresa.su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8Martin-Bagnaia, atto finale. Ava in scena ildella(LIVE su Skye in streaming su NOW), con tante iniziative per Valencia e le zone più colpite dall'alluvione di fine ottobre. Ma è anche il weeeknd decisivo per l'assegnazione del titolo, con lo spagnolo che dovrà gestire un vantaggio di 24 punti per laurearsi per la prima volta campione del mondo