Mike Tyson dal morso allo schiaffone | perché il campione ha perso di nuovo la testa

È scoppiato il pandemonio durante la pesatura che precede il combattimento trae Jake Paul. L’exdel mondo di pugilato, 58 anni, ha sferrato un violento schiaffo al 27enne youtuber, il quale, sebbene inizialmente non abbia reagito, è poi apparso furioso ai microfoni, dichiarando: “Adesso ènale, deve morire!”. Il confronto faccia a faccia era previsto semplicemente come una formalità prima del match, che si svolgerà nella notte tra venerdì e sabato ad Arlington, in Texas. I due pugili, infatti, avevano già pesato precedentemente, esi era presentato con un vantaggio di peso rispetto a Paul, il quale ha accumulato ben 12 kg rispetto alla sua ultima sfida, raggiungendo il peso massimo della sua carriera.Leggi anche: Massa Carrara, bimba di 18 mesi muore in ospedale: era stata dimessa dopo un maloreChi si aspettava una pesatura noiosa è rimasto sorpreso dall’intensità della situazione quando i due si sono trovati vis-a-vis, con gli occhi negli occhi.