Noinotizie.it - Martina Franca: inizia con Carlo Buccirosso la stagione teatrale del Verdi Stasera

Di seguito il comunicato:La2024-25 del Teatro Politeamadiprende il via ufficialmente venerdì 15 novembre con “Il vedovo allegro”. Unica data in Puglia in questo avvio di, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da, con Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella de Felice e Davide Marotta. L’autore porta in scena una storia decisamente attuale, ambientata al terzo piano di un antico palazzone di Napoli, nel contesto temporale del post covid.Risate e riflessioni ruotano intorno alla vita del protagonista Cosimo Cannavacciuolo, vedovo affranto e antiquario sull’orlo del fallimento, ipocondriaco, che si ritrova ad affrontare la solitudine e la crisi economica dopo la pandemia. Dopo aver perso la moglie a causa del virus, Cosimo è costretto anche a riempirsi la casa con la merce invenduta del suo negozio, combattendo contro l’ombra della banca concessionaria del mutuo che minaccia la confisca del suo appartamento.