361magazine.com - Margaret Spada, parla il fidanzato: “Ho ripreso tutto”

è morta per un intervento di rinoplastica lo scorso 4 novembre. Ildevastato per la perdita ha detto di aver capito subito che qualcosa non andava perciò hacon un videoe Salvatore stavano insieme da nove anni e avevano un desiderio: quello di sposarsi, dopo una proposta da favola: «Te lo avrei chiesto davanti al castello di Disneyland, come sognavi tu». Un sogno che non si potrà più avverare purtroppo perché la ragazza è morta a causa di un intervento di rinoplastica. «Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Senza di te, nulla ha più senso». Salvatore Sferrazzo, il suo, è devastato dalla perdita della sua compagna.Lui quella mattina ha accompagnatoper fare l’intervento: lì in quella clinica dei chirurghi estetici Marco Antonio e Marco Procopio le è rimasto accanto sino all’anestesia: «quei medici mi hanno cacciato dalla stanza dovesi stava sentendo male», afferma il giovane, come riportato dal Corriere della Sera.