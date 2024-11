Gaeta.it - Lufthansa prevede una riduzione del 20% del personale amministrativo entro il 2028

Facebook WhatsAppTwitter La compagnia aerea tedescasta pianificando di ridurre del 20% i posti di lavoro nelle aree amministrative come parte di una strategia per affrontare le sfide finanziarie imminenti. Questa decisione è emersa a seguito di previsioni di perdite operative significative nei prossimi anni, accresciute da una concorrenza internazionale sempre più agguerrita.Analisi della situazione finanziaria diha previsto una notevole perdita operativa che si avvicina agli 800 milioni di euro per il 2026. Questa stima preoccupante è dovuta a una combinazione di fattori, tra cui un calo degli incassi per passeggero e l’aumento dei costi operativi. La compagnia aerea ha comunque intrapreso iniziative per contenere le spese e ottimizzare le proprie operazioni, puntando su un’evoluzione delle tecnologie utilizzate nelle dinamiche aziendali, incluso l’uso dell’intelligenza artificiale.