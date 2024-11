Tpi.it - L’ora della pace (armata): cosa possiamo aspettarci dalla Pax Trumpiana

«Non inizierò una guerra, fermerò le guerre». La promessa di Donald Trump nel suo primo discorso da presidente (ri)eletto degli Stati Uniti ha fatto sperare chi, da anni, attende una soluzione ai conflitti in corso alle porte dell’Europa, in primis in Ucraina, a Gaza e in Libano. «Sapete che siamo il partito del buonsenso: vogliamo avere dei confini, vogliamo sicurezza, un esercito forte e potente e idealmente non doverlo usare», ha detto The Donald proclamando la vittoria su Kamala Harris.Le prime indicazioni di“Pax” sono arrivate dalle congratulazioni dei leader internazionali per il suo ritorno alla Casa bianca. Tra i primi a esultare c’erano il premier Benjamin Netanyahu e i ministri dell’ultra-destra israeliana. Anche il presidente russo Vladimir Putin è sembrato piuttosto soddisfatto.