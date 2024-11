Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 68-66, Eurolega basket in DIRETTA: battaglia furiosa a 5? dalla fine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30Rimane il fallo semplice, poi c’è anche timeout in campo a 5?conclusione.Altra revisione al tavolo per una spinta di Cordinier su Nunn, che sia fallo è chiaro, da capire se va trattato come atto di violenza.68-66 HACKETT NELL’ANGOLO DA TRE A 5?!65-66 Nunnmedia col palleggio arresto e tiro.Fallo a rimbalzo di Polonara, è il quarto delle V nere nel quarto e dunque bonus esaurito con 5’41” da giocare.LA STOPPATA DI SHENGELIA SU SLOUKAS IN TRANSIZIONE! 6’20” alla.0/2 Lessort, rimbalzo Cordinier e rimane avanti la.Lessort di furbizia riesce a guadagnarsi il fallo sul tiro da parte di Shengelia (terzo per lui). Sono due liberi perché l’ha fatto vedere molto bene.