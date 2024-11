Oasport.it - LIVE Partizan Belgrado-Milano 74-71, Eurolega basket in DIRETTA: balcanici a +3 quando si entra negli ultimi 5? del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-71 A segno il libero aggiuntivo per il +3.73-71 Carlik Jones col fallo! Iltorna avanti.71-71 NICOOO MANNIOOOONN! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOO71-68 Tripla di Povusevski: +3, time-out immediato di Ettore Messina!68-68 Carlik Jones pareggia i conti dall’arco dopo l’errore in attacco di LeDay!65-68 ANCORA BROOKS, CHE SCHIACCIA PER IL +3!65-66 ARMONI BROOKS PER IL SORPASSO.Inizia il quarto decisivo!La preghiera di Armoni Brooks non va a bersaglio: si va all’ultima pausa breve delsul punteggio di 65-64 in favore del!65-64 Un solo tiro segnato dalla lunetta da Zach LeDay, che vale il -1.65-63 2/2 a cronometro fermo per Leandro Bolmaro.65-61 2/2 anche per Brandon Davies.63-61 2/2 ai liberi di Nico Mannion, che aggiorna il bottino personale a quota 11 punti e tienea contatto.