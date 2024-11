Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia svetta nelle pre-qualifiche davanti a Bezzecchi, 5° Martin

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 A questo punto tutto è rimandato a domani cone Sprint Race. Si entra nel vivo del fine settimana! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.16.08 Attenzione alle due Aprilia che, come sempre, si sono confermate ottime su questa pista. Non in grande spolvero Marc Marquez, mentre Bastianini si tiene la top10 davvero con le unghie e con i denti. Acosta nono, ma poteva fare molto meglio senza l’errore finale.16.06 Tutto regolare al Montmelò.voleva essere lassù al termine di queste pre-e lo ha fatto portando con sé un redivivorimane a 3 decimi confermandosi comunque pronto per la battaglia.16.04domina la scena in 1:38.918 con 80 millesimi sue 107 su Espargarò.