LIVE Italia-Francia amichevole U21 in DIRETTA | Gnonto parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Una delle ultime sfide traU21 è stata il 22 giugno 2023 nella fase a gironi degli Europei di categoria, dove i transalpini si sono imposti per 2-1.15.40 Ecco le formazione ufficiali:: Desplanches, Kayode, Coppola, Pirola, Ruggeri, Prati, Casadei, Ndour, Volpato,, Ambrosino.: Restes, Magassa, Youté, Matsima, Mawissa, Agoumé, Bouaddi, Cherki, Tchaouna, Kalimuendo.15.39 Buon pomeriggio e benvenuti alladiU21. Test molto importante per gli azzurrini di Nunziata.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladiU21,, test di lusso contro la nazionale transalpina.Conquistata la qualificazione all’Europeo già un mese fa, chiudendo il girone senza una sconfitta, l’Under 21na ora deve capire quali sogni può portare in Slovacchia a giugno dell’anno prossimo.