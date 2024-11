Iltempo.it - L'ipocrisia sul velo scatena Capezzone: sfuriata memorabile

“È stata picchiata perché era islamica e voleva essere libera” Danieleinterviene sul caso della 15 enne marocchina aggredita a Modena da altre tre coetanee per aver deciso di non indossare ile inchioda l'ospite in studio con l'ennesima lezione di liberalismo. Ospite di Dritto e Rovescio e Paolo Del Debbio su Rete 4, il direttore editoriale di Libero è infatti intervenuto sulla grave violenza subita da una giovane studentessa di Modena. La minorenne sarebbe stata bullizzata per giorni da tre compagne, anche loro originarie del Marocco, con una serie di intimidazioni, offese e minacce e infine aggredita nei pressi dell'istituto che frequentava per il semplice fatto di aver scelto di non indossare il. “Se lei l'ha scelto liberamente, io che sono un liberale difendo il suo diritto a tenerlo – spiega ad Hamal, una giovane ragazza italo-egiziana tra gli ospiti in studio e che parlava della sua decisione di indossare ilislamico – Il punto è un altro: se c'è un'altra come lei che ha un'opinione diversa, che non lo vuole mettere e che viene obbligata a metterlo o addirittura che viene picchiata se non lo mette, e lei dovrebbe essere la prima a combattere per quell'altra”.