Lanotiziagiornale.it - “L’intesa in Emilia-Romagna più forte delle tensioni politiche nazionali, il nostro campo è coeso”: parla il candidato De Pascale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Michele Dedel centrosinistra in, teme un effetto Liguria, anche sul fronte astensione, nella sua Regione? È preoccupato dall’ondata di vittorie elettorali della destra?“Sul tema dell’astensione, più che dell’effetto Liguria sono preoccupato da una tendenza che sta vedendo tutte le Regioni italiane che non raggiungono il 50% di affluenza alle urne. Se guardiamo a due Regioni vicine, come Lombardia e Liguria, si è arrivati al 41% e al 45%. È grave da un punto di vista democratico che un ente su cui dal basso e dall’alto sono incentrate sempre più funzioni mostri una partecipazione elettorale sistematicamente così bassa, è un vulnus democratico vero. Sugli esiti del voto, non credo nelle influenze di una Regione rispetto a un’altra, abbiamo avuto la vittoria del centrosinistra in Sardegna e sembrava che dovesse influenzare l’Abruzzo, invece ha vinto il centrodestra”.