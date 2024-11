Secoloditalia.it - L’intervento. Manovra: il Partito democratico vuole alzare il costo dei carburanti

Ogni volta che il governo Meloni presenta la propria legge di Bilancio è sempre la stessa storia. Il Pd si sveglia, inizia a sostenere che si tratta di unadi austerità, di tagli e di aumento delle tasse. Allora presenta la propria contro, che puntualmente non sta in piedi. È accaduto anche quest’anno: Elly Schlein ha presentato in conferenza stampa alla Camera una legge di bilancio “Made in Pd”, il cui capitolo principale è la sanità. I dem insieme al resto delle opposizioni propongono di mettere 5,5 miliardi in più per il Fondo sanitario nazionale, principalmente per nuove assunzioni e aumento delle retribuzioni. La copertura verrebbe dalla “rimodulazione o eliminazione” dei cosiddetti Sad, ovvero i sussidi ambientalmente dannosi. I Sad sono incentivi, agevolazioni e, in alcuni casi, differenziali di tasse destinati a famiglie e imprese su consumi energetici o altre attività che producono effetti negativi sull’ambiente.