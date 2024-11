Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 15 novembre: Nations League, qualificazioni ai Mondiali

di15, di nuovo in campo lacon nove partite, quattro delle quali riguardanti laA.Ultime due giornate della fase a gironi di, stasera scendono in campo i gruppo 1 e 4 dellaA. Nel gruppo 1 il Portogallo ha la possibilità di chiudere i conti battendo in casa la Polonia orfana dell’infortunato Lewandowski: missione ampiamente alla portata se si pensa che Cristiano Ronaldo e compagni hanno vinto all’andata 3-1 in trasferta.Idi15ai(LaPresse) – IlVeggente.it Nell’altra partita del girone la Scozia ultima in classifica proverà il tutto per tutto per evitare la retrocessione: in casa gli scozzesi hanno sempre una marcia in più, attesa una partita da gol contro la Croazia.