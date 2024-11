Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, Lega e Cinque Stelle uniti dalle ostriche: ecco l’emendamento bipartisan che chiede di tagliare l’Iva sui molluschi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una passione trasversale, che unisce tutto l’arco costituzionale e riesce a far scordare le asprezze della polemica politica. Difficile dire se in nome della gola o della difesa di un rinomato prodotto made in Italy. No, non si parla di pasta o pomodori da sugo ma di. Nessun altro alimento risulta aver attirato tante attenzioni da parte dei parlamentari che nei giorni scorsi hanno depositato in commissione alla Camera una valanga di emendamenti alla legge di Bilancio. Venti di loro hanno ritenuto di doversi spendere, con quattro proposte fotocopia, per il meritorio obiettivo di ridurre dal 22 al 10%sul mollusco bivalve che ben si accompagna allo champagne (ma può andar bene anche una birra).La richiesta, come detto, èe Movimento 5sono concordi sul fatto che l’ostrica vada tassata non più delle uova, dello yogurt o del latte in polvere per i bambini.