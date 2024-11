Ilgiorno.it - Dimissioni e polemiche. Fuggi fuggi dagli uffici

Si dimettono in due dall’o tecnico del Comune, che un anno e mezzo fa finì nell’inchiesta su mattone e mazzette, e l’opposizione a Usmate attacca: "È evidente la rottura fra i dipendenti e il sindaco Lisa Mandelli", spiegano i consiglieri di Uniti e Insieme, centrodestra. Ma lei replica: "Indegno rivalersi sul personale. Ricordo alle forze di minoranza che nella pubblica amministrazione si lavora dopo aver vinto un concorso e non per appartenenza politica. E che la scelta di andarsene riguarda la vita professionale di ciascuno". Ma per gli avversari la lettura è un’altra: "Dopo l’arresto e il rinvio a processo dell’ex responsabile Antonio Colombo e l’arrivo, oltre un anno dopo, del nuovo capoo Laura Curti, ex assessore ed ex consigliere dem a Vimercate, l’atmosfera è sempre più fosca".