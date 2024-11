De Grandis | Bastoni da 65 Ha sfruttato l’assenza di Calafiori!

Inter-news.it - De Grandis: «Bastoni da 6,5. Ha sfruttato l’assenza di Calafiori!»

Deha parlato della partita di Alessandro, che come all'Inter ha giocato da braccetto di sinistra e non da centrale, complicedi.PRESTAZIONE IMPORTANTE – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano Deha analizzato la partita di Alessandro. Il difensore dell'Inter, a detta sua, ha giocato una partita molto diligente: «oggi, per certi diversi, hail fatto che mancava Riccardo. Conè costretto a fare il centrale, ma se lo riporti a sinistra ha qualcosa che nessun difensore della Serie A ha: ossia il cambio di gioco con quel sinistro straordinario. Partita da 6,5: i quattro difensori sono stati inappuntabili».