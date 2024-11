Ilgiorno.it - Cultura per tutti: eventi e incontri tra gli scaffali

Una biblioteca inclusiva e partecipata, aperta non solo agli operatori di settore e attrattiva per le nuove generazioni. È l’obiettivo di Icom pop-up library, iniziativa che punta a riqualificare il fondo librario di Icom Italia, ospitato all’interno della biblioteca Marzio Tremaglia di Regione Lombardia, con un ruolo da protagonista nei circuitili della città. Luogo di consultazione specialistica negli ambiti della biblioteconomia, dell’archivistica e della storia dell’editoria, la biblioteca ospita più di 20mila monografie, cataloghi di libri antichi e collezioni di periodici fondamentali per la museologia. Ora è pronta ad accogliere cittadini e studenti, professionisti e appassionati, con un palinsesto dili, educativi e di networking:online e in presenza, presentazioni di libri, dibattiti e laboratori, che rilanciano la produzionele della biblioteca.