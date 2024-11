Inter-news.it - Chiesa, l’Inter può davvero provarci a gennaio? La situazione

Il nome di Federicotorna in auge per, considerando la suaal Liverpool eesse mai troppo nascosto da parte degli uomini mercato nerazzurri. Ma è un’operazionepossibile a? Facciamo il punto dellaINTERESSE E OBIETTIVO – Federicoè uno dei nomi che la scorsa estate hanno scaldato il mercato del. Seppur, alla fine, l’idea dei nerazzurri di strapparlo a parametro zero a stagione in corso alla Juventus non abbia funzionato. A fine mercato, infatti, il Liverpool ha presentato 12 milioni di euro in casa bianconera per portare subito il giocatore in Inghilterra. Che, di fronte alla prospettiva di restare in tribuna per un’intera stagione, ha chiaramente accettato. Tuttavia con la maglia Reds le cose stanno andando tutt’altro che per il meglio.