Metropolitanmagazine.it - Bomba choc da Alessia Fabiani: “Ho avuto un flirt con Bettarini mentre era sposato con Ventura”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ha suscitato non poco scalpore la rivelazione inaspettata disu Stefano, ex calciatore e soprattutto ex marito di Simona, ospite dalla Balivo. Dopo anni di smentite, di frasi dette a metà su un loro possibileecco cheha deciso di rompere il silenzio.ha rivelato cheeracon, tra di loro ci sarebbe stato undi una notte, che sarebbe accaduto una sola volta. Già in passato era stata chiarita la questione, ma tramite l’avvocato di, mai direttamente da lei. Per questo la notizia fa così tanto scalpore. Il tutto sarebbe accaduto su una barca, in un periodo in cui Stefano e Simona stavano attraversando un’importante crisi. I tre erano sull’imbarcazione insieme, poipreferì andare via e lì sarebbe successo il tradimento.