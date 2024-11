Tvpertutti.it - Belen rinviata su Real Time, perché è sospesa: la decisione di Discovery

Amore alla Prova-La Crisi del Settimo Anno non andrà più in onda il 20 novembre su, come inizialmente annunciato. In un cambiamento di programmazione che ha sorpreso molti, il debutto dello show condotto daRodriguez è stato rimandato ai primi mesi del 2025. Al suo posto in prima serata suci sarà Dr. Pimple Popper: la Dottoressa Schiacciabrufoli. Unastrategica, presa dal gruppo, che sembra voluta per evitare di scontrarsi con un panorama già saturo e ricco di competitor nella stessa fascia oraria.Secondo quanto trapelato e riportato da Dagospia, il rinvio di Amore alla Prova sunon è casuale e risponde a precise esigenze di palinsesto. La trasmissione diavrebbe dovuto affrontare la concorrenza de La Corrida condotta da Amadeus (che sta facendo ottimi ascolti) e This is Me di Silvia Toffanin.