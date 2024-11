Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale: nella serata di celebrazione di Bob Ravaglia, la squadra di Angori non riesce a dare continuità al successo di Lumezzane. L’Andrea Costa manca il bis: passa Vicenza

Andrea6273 Up AndreaImola: Fazzi 2, Pavani, Restelli 11, Benintendi ne, Toniato 5, Filippini 11, Klanjscek 19, Chiappelli 9, Martini 2, Fea, Sanguinetti 3. All.. Civitus: Carr 2, Cucchiaro 4, Da Campo 11, Ucles Belmonte 14, Gasparin 10, Marangoni 2, Nwohuchoa 14, Presutto ne, Vanin 2, Almansi 14. All. Ghirelli. Arbitri: Scaramellini e Forni. Parziali: 19-21; 35-34; 48-57. Tiri da due: 12/31; 20/39. Tiri da tre: 9/26; 7/24. Tiri liberi: 11/16; 12/17. Rimbalzi: 32; 45. L’Up Andreacade in casa cone non bissa la vittoria didi pochi giorni fa.in cui la società celebra una leggenda biancorossa come Bob(omaggiato con uno striscione dai tifosi: "Sempre grati a Bob, leggenda della nostra maglia") e accanto a lui l’ex presidente Franco Cremonini, ladi coachha sofferto per tutti i 40’ la fisicità degli ospiti, non trovando la giustain difesa e né davanti.