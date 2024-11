Bambino di 7 anni rifiutato dalle scuole perché autistico la madre | Stanno giocando con la vita di mio figlio

Leggi su Open.online

Sembra un’odissea la storia di Luca – nome di fantasia -, che è finita persino in tribunale. I giudici amministrativi hanno dato ragione alla sua famiglia, ma ildi 7, con un disturbo dello spettro, non è riuscito ancora a trovare una scuola da frequentare insieme ai suoi compagni. La vicenda la racconta il Resto del Carlino. La: «Quando mioaveva quattro, lo portai in una struttura privata in Albania – stato di origine della coppia -, specializzata per trattare l’autismo, per un consulto. Furono loro a consigliarmi l’Italia, e Reggio Emilia in particolare per il progetto “Città senza barriere”, come paese attento all’istruzione infantile. Quello che stiamo vivendo ora mi sembra assurdo». Il punto è che le richieste di trasferimento da una scuola elementare all’altra hanno trovato un muro: «Invece di abbattere le barriere, le costruiscono».