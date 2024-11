Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, adolescente ricoverato in condizioni critiche a Vancouver (Canada). Dai primi sintomi alla sindrome da distress respiratorio

È il virus H5N1 la causa dell’influenzache ha colpito undella British Columbia, inal BC Children’s Hospital diinche i media locali definiscono. Sabato 9 novembre il ragazzo è risultato presumibilmente positivo all’influenzaH5 e in queste ore l’Agenzia della sanità pubblica canadese (Phac) ha confermato il primo caso umano di H5N1 contratto nel Paese. Secondo quanto emerso dal sequenziamento genomico, il virus che ha infettato l’è correlato a quello che sta alimentando un focolaio ditra i polli in British Columbia, ha spiegato la Phac, precisando che finora non sono state rilevati altri casi nell’uomo e sono in corso indagini per determinare come il ragazzo sia stato contagiato.Mentre gli Usa stanno fronteggiando un’epidemia di H5N1 nei bovini da latte, in– ha evidenziato l’agenzia nazionale – non sono stati segnalati casi di influenzanelle mucche e non sono state riscontrate evidenze di virus aviario nei campioni di latte.