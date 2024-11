Lopinionista.it - A BookCity la presentazione di ‘Strafood. Non solo cibo’

MILANO – Sarà presentato a Milano, nell’ambito di. Non, il manuale di Paola Buzzini e Luisa Manfrini che indaga varie opportunità per trasformare “semplici” cibi in preziose risorse alternative. Il libro, pubblicato da L’Airone Editrice, rappresenta un autentico viaggio che parte dal carrello della spesa e arriva alla scoperta di utilizzi originali di alcuni alimenti vegetali, dalle straordinarie proprietà e dalle mille diverse possibilità di impiego, senza perderne nemmeno una briciola.Le autrici illustreranno l’opera sabato 16 novembre, alle ore 12 presso la Sala delle Colonne del Circolo Filologico Milanese, in un incontro moderato da Alessio Cicchini, aka @rucoolaaa, content creator specializzato nella riduzione degli sprechi alimentari e nella cucina vegetale.