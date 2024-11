Ilgiorno.it - Uno sparo alla gamba, ferito un giovane a Vigevano: c’è un ricercato

(Pavia) – Un colpo di pistola lo ha colpito ad unacausandogli una ferita non grave. Resta da capire, in tutta la sua gravità, l’episodio avvenuto nella serata di martedì in via Ambrosoli, ai margini della statale 494,periferia della città. A restareè stato un ventottenne di nazionalità straniera. Sulle ragioni che avrebbero portato al cruento epilogo e soprattutto sulle responsabilità legate all’accaduto al momento vige il più stretto riserbo da parte degli agenti del commissariato diche si stanno occupando delle indagini. L’rme è scattato intorno alle 20.30 e non è chiaro se a chiedere l’intervento dei soccorritori sia stata la stessa vittima o qualche passante. Il piazzale sul quale l’episodio è avvenuto è ben visibile dal tratto urbano della statale e qualcuno potrebbe aver notato l’accaduto.