Ilfattoquotidiano.it - Ue, il Ppe fa ancora asse con le destre: il Parlamento europeo vota il rinvio del regolamento contro la deforestazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre la maggioranza Ursula si sgretola sulla squadra di nuovi commissari (con lo ssui nomi di Teresa Ribera e dell’italiano Raffaele Fitto), il Partito popolarefa nuovamentecon lee rinvia l’attuazione della. Ilha, infatti, approvato – con voto di misura – gli otto emendamenti proposti dal Ppe. Voto che rappresenta un altro colpo al Green Deal.Ilimpone alle aziendelli mirati per evitare che immettano sul mercato materie prime o prodotti provenienti da aree oggetto di. Già formalmente entrato in vigore a fine giugno 2023 manon attuato, ilrafforza illi dell’Ue sugli operatori o commercianti che devono poter dimostrare che alcuni prodotti immessi sul mercato Ue – tra cui caffè, cacao e olio di palma – non arrivano da terreni recentemente disboscati né hanno contribuito in qualche modo al degrado forestale.