Ue caos totale | la maggioranza della Von der Leyen si spacca di nuovo

La fragilitàUrsula” emerge ancora una volta nel Parlamento Europeo, con il Partito Popolare Europeo che si schiera insieme alle destre, incluso il partito neonazista AfD, per osteggiare ilregolamento sulla deforestazione. Questa normativa, già approvata in precedenza dalla vecchia coalizione di, punta a frenare il commercio di prodotti legati alla deforestazione, come cacao e caffè, imponendo controlli a commercianti e importatori per garantire che i beni venduti non provengano da aree disboscate di recente.La frattura tra popolari e socialistiLo scontro era già stato acceso da una serie di emendamenti presentati dal Ppe, tra cui una proposta di proroga di due anni, che ha suscitato il malcontento dei Socialisti e dei Verdi. In un tentativo di mediazione, il Ppe ha ritirato parte delle modifiche, ma, al momento decisivo, ha scelto di votare i restanti emendamenti insieme alle forze di destra, tra cui Ecr, Patrioti e il gruppo ultranazionalista Nse.