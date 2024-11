Gaeta.it - Sequestri di discariche abusive a Scalea: intervento dei carabinieri e della Procura

Facebook WhatsAppTwitter Le operazioni deidihanno portato alla luce una situazione critica di degrado ambientale. Attraverso una coordinazione efficace tra la Compagnia die il NucleoForestale, sono stati effettuatidi aree utilizzate come. Queste operazioni, sotto la supervisioneRepubblica di Paola, evidenziano un impegno attivo nella lotta contro l’abbandono e il deposito indiscriminato di rifiuti nel territorio.Le aree sequestrate: dati e caratteristicheI militari hanno messo sotto sequestro un totale di diverse aree compromesse, ognuna con specifiche problematiche legate al deposito di rifiuti pericolosi. Un primoha interessato un terreno di circa 350 metri quadrati, localizzato all’interno di un villaggio turistico che, in quanto sito vincolato per le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, rappresenta un obiettivo prioritario.