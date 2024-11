Zon.it - San Cipriano Picentino, arrestato per spaccio e detenzione illegale di armi

Nella trascorsa notte, a San, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all'arresto di un uomo per "ai fini didi sostanze stupefacenti edie munizioni". La ricostruzioneSecondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria operante, l'indagato sarebbe stato trovato in possesso di grammi 3 di crack, grammi 2 di marjuana, un bilancino di precisione, la somma in contanti di euro 1200,00 ovvero un fucile calibro 20 risultato essere oggetto di furto e 13 cartucce dello stesso calibro.