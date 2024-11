Romania-Giappone oggi in tv | orario canale e diretta streaming BJK Cup Finals 2024

Leggi su Sportface.it

Lase la vedràcontro ilnegli ottavi di finale delle BJK Cup, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. Sfida sulla carta equilibrata, con la vincitrice che andrà a sfidare l’Italia nel round successivo sabato mattina. Niente Halep per la squadra rumena, che ha portato a Malaga il quintetto formato da Cristian, Niculescu, Todoni, Bogdan e Ruse. La formazione nipponica potrà invece contare su Uchijima, Shibahara, Hibino, Hozumi e Aoyama.TABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEscenderanno in campo(giovedì 14 novembre). Le due Nazionali daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 12.oo. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una