PS5 Pro rivelate le vendite di lancio in Giappone ecco un confronto con le vendite di PS4 Pro

Famitsu ha condiviso i dati di vendita di console e videogiochi della settimana che va dal 4 novembre al 10 novembre 2024, grazie ai quali possiamo scoprire anche i dati di vendita di PS5 Pro al.Partiamo dai giochi più venduti la scorsa settimana nel Paese del Sol Levante (grazie a ResetEra):NSW Mario & Luigi: Fraternauti alla carica (Nintendo, 11/07/24) – 63,441 (Nuovo)NSW Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 43,347 (409,831)NSW Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Square Enix, 10/24/24) – 6,729 (91,742)NSW Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 6,245 (6,050,284)NSW Battle Spirits CrossOver (FuRyu, 11/07/24) – 5,355 (Nuovo)NSW Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,230 (3,671,568)NSW Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,015 (7,948,548)NSW The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 4,907 (299,278)PS5 Slitterhead (Bokeh Game Studio, 11/08/24) – 4,697 (Nuovo)NSW Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,472 (1,457,553)Invece scopriamo qui sotto le console più vendute la scorsa settimana in:PlayStation 5 Pro – 78,086 (78,086)Switch OLED – 42,297 (8,174,441)Switch Lite – 16,140 (6,199,385)PlayStation 5 – 8,571 (5,262,559)Switch – 5,575 (19,938,430)Xbox Series X Digital Edition – 1,505 (6,641)PlayStation 5 Digital Edition – 1,503 (867,237)Xbox Series S – 668 (323,078)Xbox Series X – 232 (308,450)PlayStation 4 – 49 (7,928,758)Come abbiamo visto poco sopra, PS5 Pro è riuscita a debuttare al primo posto innonostante un prezzo decisamente molto alto.